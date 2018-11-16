США и Украина снова отказались поддержать борьбу с нацизмом

Проект резолюции ООН, в которой осуждается героизация фашизма, поддержали 130 стран мира. И только двум государствам в призыве подавить возрождение гитлеризма что-то не нравится, причём уже не первый год.

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и любыми формами расовой дискриминации и ксенофобии.

В итоге абсолютное большинство — 130 стран — поддержало документ, 51 государство предпочло воздержаться и две страны высказались против. Это США и Украина.

В резолюции говорится о "глубокой озабоченности по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путём сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций".

Глава департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, представляя документ, напомнил о проводимых в Европе ежегодных маршах в честь фашистов, о возведении мемориалов в честь тех, кто воевал на стороне вермахта и участвовал в преступлениях против человечества.

— Сегодня мы всё чаще сталкиваемся со всё новыми попытками фальсифицировать и переписать историю в угоду ложной политкорректности и конъюнктурным геополитическим соображениям, — подчеркнул Аляутдинов.

По его мнению, в некоторых странах героизация нацизма стала частью государственной политики.

Однако представители США назвали проект резолюции "политической контраверсией" и "попыткой криминализировать свободу слова".

— По нашему опыту, по опыту истории США считают, что наилучшим антидотом является свобода слова вместо запретов и преследований, — отметила представитель США Келли Экельс-Кюри.

Украина, в свою очередь, заявила, что авторы "манипулируют историческими фактами".

Напомним, США и Украина не одобряют резолюцию ООН о борьбе с нацизмом уже несколько лет подряд.