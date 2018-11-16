Обвиняемый в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа не признал свою вину

Сезар Сайок, которого подозревают в рассылке бомб критикам президента США Дональда Трампа, не признал свою вину. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе судебного заседания Сайок заявил, что он невиновен по всем 30 пунктам обвинения, которые включают транспортировку взрывных устройств и многочисленные случаи использования оружия массового поражения.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в рассылке самодельных взрывных устройств американским политическим и общественным деятелям. Смертельные посылки получили бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, актёр Роберт Де Ниро и другие люди, публично критиковавшие американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что ни одно из 14 устройств не сработало.