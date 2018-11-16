Появились фото с места взрыва в квартире на юго-западе Москвы

Появились фото квартиры многоэтажки на юго-западе Москвы, где произошёл взрыв.

Как ранее писал Лайф, в результате ЧП пострадало три человека.

Первоначально в СМИ выдвигалась версия о взрыве газа, но информация не подтвердилась. Позднее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажки взорвался самогонный аппарат.

Также известно, что в момент взрыва в квартире распивали спиртные напитки мать с сыном и их сосед, которые и получили травмы.

Полиция допросила хозяина жилища и выясняет все обстоятельства случившегося.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).