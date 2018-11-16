Чешским велосипедистам разрешили пить за рулём

Теперь любителям двухколёсного транспорта можно выпивать до литра пива или бокал вина без риска получить штраф.

Верхняя палата чешского парламента приняла поправки к закону о дорожном движении, которые разрешают велосипедистам умеренное потребление алкоголя за рулём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу сената.

— Велосипедист, находясь на специальных велодорожках или автодорогах третьего класса, может управлять своим транспортным средством, если имеет в крови не более 0,5 промилле алкоголя, что равняется примерно 200 граммам вина или 1 литру пива, — говорится в сообщении.

Сенаторы также предложили уменьшить сумму штрафа за нарушение этого закона в 40 раз — с 20 тысяч крон до 500 (20 евро).

Авторы поправок отмечают, что данные меры поспособствуют развитию туризма в винодельческих районах страны, а также помогут гражданам соседних стран избежать неприятных инцидентов.