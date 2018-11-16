Жители города на границе Мексики с США протестуют против вторжения мигрантов

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Жители города на границе Мексики с США протестуют против вторжения мигрантов

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Первые мигранты на границе Мексики и США встретили сопротивление со стороны местных жителей.

Отмечается, что около сотни мигрантов отказались от услуг местных приютов и разбили лагерь возле железного забора в районе мексиканского города Тихуана, который находится на границе с США.

Группа местных жителей встретила их недоброжелательно и призвала покинуть эту территорию. Полиция воспрепятствовала стычке.

Тем не менее мигранты убеждены, что приезд раздражает небольшую часть населения, и трактуют нападки как проявление дискриминации.

— Эти люди — расисты, потому что 95 процентов местного населения нас поддерживают, — рассказал мигрант из Сальвадора Владимир Круз.

Как сообщает Associated Press, побережье Тихуаны — район, населённый представителями верхней прослойки среднего класса, и местных жителей беспокоят вопросы санитарии и возможный рост уровня преступности.

Пока неизвестно, насколько успешно сможет Тихуана справиться с быстро растущим потоком мигрантов.

Ранее Лайф писал, что к границам США направляется порядка семи тысяч мигрантов из Гондураса, которые хотят получить убежище в Штатах или соседней Мексике.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп 9 ноября подписал документ, по которому на убежище не смогут претендовать те, кто пересекает границу нелегально.

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