Жители города на границе Мексики с США протестуют против вторжения мигрантов

Первые мигранты на границе Мексики и США встретили сопротивление со стороны местных жителей.

Mexican residents confront caravan in Tijuana at the border. "Mexico first" (primero Mexico) you can hear the residents saying. They are pissed. pic.twitter.com/kb1vcGZehW — PolishPatriot™️ (@PolishPatriotTM) 15 ноября 2018 г.

Отмечается, что около сотни мигрантов отказались от услуг местных приютов и разбили лагерь возле железного забора в районе мексиканского города Тихуана, который находится на границе с США.

Vecinos del fraccionamiento Playas de Tijuana se manifestaron contra los migrantes y exigieron abandonen la zona porque temen cometan delitos. pic.twitter.com/cIGPBeF6aW — Tijuana Local (@TijuanaLocal) 15 ноября 2018 г.

Группа местных жителей встретила их недоброжелательно и призвала покинуть эту территорию. Полиция воспрепятствовала стычке.

Тем не менее мигранты убеждены, что приезд раздражает небольшую часть населения, и трактуют нападки как проявление дискриминации.

— Эти люди — расисты, потому что 95 процентов местного населения нас поддерживают, — рассказал мигрант из Сальвадора Владимир Круз.

Как сообщает Associated Press, побережье Тихуаны — район, населённый представителями верхней прослойки среднего класса, и местных жителей беспокоят вопросы санитарии и возможный рост уровня преступности.

Пока неизвестно, насколько успешно сможет Тихуана справиться с быстро растущим потоком мигрантов.

Ранее Лайф писал, что к границам США направляется порядка семи тысяч мигрантов из Гондураса, которые хотят получить убежище в Штатах или соседней Мексике.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп 9 ноября подписал документ, по которому на убежище не смогут претендовать те, кто пересекает границу нелегально.