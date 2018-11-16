Киев осудил продление ареста украинца Гриба, подстрекавшего школьницу к теракту

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Киев осудил продление ареста украинца Гриба, подстрекавшего школьницу к теракту

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Фото: © Pixabay

Киев назвал подозреваемого "политическим заключённым" и призвал освободить вместе с остальными "жертвами репрессий".

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук высказался против судебного преследования задержанного по подозрению в подстрекательстве к теракту Павла Гриба, пишет "Укринформ".

— Мы осуждаем репрессии против украинских граждан, незаконно задержанных российской властью. В частности, это касается недавнего продления российским судом ареста украинского политического заключённого Павла Гриба до 24 апреля 2019 года, — заявил Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как ранее писал Лайф, 20-летнего Павла Гриба задержали в августе 2017 года. По данным следствия, молодой человек через Интернет в течение двух месяцев общался с ученицей одной из школ Сочи, призывая её принести на выпускной вечер взрывное устройство и привести его в действие.

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