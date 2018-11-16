Приземлился без шасси. Пассажирский лайнер совершил жёсткую посадку в Канаде

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Приземлился без шасси. Пассажирский лайнер совершил жёсткую посадку в Канаде

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Фото: © Flickr/contri

Пассажирский самолёт авиакомпании Provincial Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту канадского Стивенвилла в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, во время приземления у лайнера Bombardier DHC-8 не вышло переднее шасси. На борту были 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Причины неисправности выясняет Совет по безопасности на транспорте Канады.

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