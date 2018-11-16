Приземлился без шасси. Пассажирский лайнер совершил жёсткую посадку в Канаде

Пассажирский самолёт авиакомпании Provincial Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту канадского Стивенвилла в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщает CTV.
По данным телеканала, во время приземления у лайнера Bombardier DHC-8 не вышло переднее шасси. На борту были 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.
Причины неисправности выясняет Совет по безопасности на транспорте Канады.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени