Регистрационный номер машины, на которой разбился Цой, продали за 2 млн рублей

Регистрационный знак автомобиля "Москвич", на котором разбился рок-музыкант Виктор Цой, продали на аукционе за два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу торгового дома "Лифонд" Сергея Бурмистрова.

Бурмистров отметил, что лот был продан по стартовой цене.

Кроме того, за 2,6 миллиона рублей с молотка ушла доверенность на управление транспортным средством. При этом свидетельство о смерти музыканта и его рисунок на записке Вячеславу Бутусову проданы не были.

Виктор Цой — основатель рок-группы "Кино". 15 августа 1990 года музыкант погиб в ДТП в Латвии, возвращаясь с рыбалки. Его "москвич" врезался в автобус, двигавшийся навстречу.