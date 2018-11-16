Елена Ваенга попала в больницу

Несколько дней назад на странице певицы в "Инстаграме" появились пугающие сообщения. Догадки фанатов подтвердились после публикации видео из больничной палаты.

У певицы Елены Ваенги серьёзные проблемы со здоровьем. Поклонники заподозрили это ещё несколько дней назад, когда она опубликовала в "Инстаграме" странное фото, на котором изображено лицо звезды с закрытыми глазами. Но особенно поразила фанатов указанная геолокация — реанимация.

Позже на странице появился ещё один загадочный снимок: тарелка с блинами, стоящая у окна, из которого виден лес. Ваенга подписала это фото словами: "Воспоминания моей жизни..."

В том, что певицу госпитализировали, подписчики Ваенги убедились после публикации видео, снятого в больничной палате. В ролике сидящая на койке певица исполняет под гитару песню "Чубчик кучерявый", а рядом танцуют её мама и шестилетний сын Иван. В кадре видно, что рука певицы перевязана.

Публикация подписана единственным словом — "Выписка". Фанаты пожелали Елене Ваенге скорейшего выздоровления.

Как ранее писал Лайф, Ваенга также была госпитализирована в январе 2017 года, тогда певице пришлось перенести запланированные концерты в Прибалтике.