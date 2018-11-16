С принца Саудовской Аравии сняли обвинения по делу Хашогджи

Представитель Генпрокуратуры Саудовской Аравии Шальан аш-Шальан отверг подозрения о том, что наследный принц Мохаммед знал об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.

В заявлении прокурора также отмечается, что к смерти обозревателя The Washington Post привела инъекция смертельной дозы наркотиков. После этого тело расчленили и вывезли из здания консульства, пишет агентство France-Presse.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Саудовской Аравии объявила, что будет требовать казни пятерых человек, предположительно отдавших приказ убить Хашогджи, а также исполнителей преступления.

Напомним, журналист Джамаль Хашогджи исчез 2 октября после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Также Лайф писал, что власти США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства Хашогджи.