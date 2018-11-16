СМИ: Новейший немецкий истребитель бессилен против С-400

Самые дорогие военные самолёты в истории Германии бессильны против российских систем ПВО.

Новейший истребитель бундесвера Eurofighter бессилен против российских С-400. Об этом говорится в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению авторов, истребитель создавался исключительно для воздушного противостояния, поэтому ничего не сможет противопоставить российским ПВО.

В статье также отмечается, что во время боевых заданий Eurofighter будет работать под прикрытием многоцелевых истребителей "Торнадо", однако их радиус поражения на 100 километров меньше, чем у С-400.

— Столь сложную и современную систему, как С-400, невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь, — рассказал изданию один из немецких военных экспертов.

Ранее Лайф сообщал о том, что в покупке российской системы ПВО С-400 "Тайфун" заинтересовано более 13 стран. Причём многие готовы приобрести С-400 даже под угрозой американских санкций.