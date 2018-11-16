"В перерыве я не кричал". Черчесов — про 0:3 от сборной Германии

Главный тренер сборной России дал оценку контрольному матчу, в котором национальная сборная разгромно уступила немцам.

Наставник сборной России Станислав Черчесов сдержанно отреагировал на поражение в товарищеском матче от немецкой команды со счётом 0:3. Главный тренер заявил, что россияне оказались не готовы к высоким скоростям с первых минут, из-за чего сборная пропустила быстрый гол и пришлось перестраивать игру.

— Почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.

Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло, — заявил Черчесов.

Черчесов попросил не спрашивать его о травмированных, подчеркнув, что это рабочая ситуация, с которой всё равно ничего нельзя сделать. Наставник отметил, что проигрывать было неприятно, теперь команда настраивается на решающий матч Лиги наций со шведами, чтобы не повторить там сегодняшних ошибок.

Многоходовочка Черчесова. Россия разгромно проиграла Германии