Трамп собирается встретиться с пострадавшими от пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп 17 ноября посетит Калифорнию и встретится с пострадавшими при лесных пожарах. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя Белого дома Линдси Уотерс.

— Президент поедет в Калифорнию, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от пожаров, —сказала Уотерс.

Ранее Лайф сообщал, что число погибших при лесных пожарах в штате Калифорния достигло 59 человек. Еще более 130 считаются пропавшими без вести.