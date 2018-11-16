Трамп собирается встретиться с пострадавшими от пожаров в Калифорнии

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Трамп собирается встретиться с пострадавшими от пожаров в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент США Дональд Трамп 17 ноября посетит Калифорнию и встретится с пострадавшими при лесных пожарах. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя Белого дома Линдси Уотерс.

— Президент поедет в Калифорнию, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от пожаров, —сказала Уотерс.

Ранее Лайф сообщал, что число погибших при лесных пожарах в штате Калифорния достигло 59 человек. Еще более 130 считаются пропавшими без вести.

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