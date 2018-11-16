Арестованная в США Мария Бутина потребовала снять с неё обвинения

Россиянка заявила, что в американских законах нет чёткой трактовки понятия "работа на иностранное правительство".

Защита 30-летней Марии Бутиной подала в американский суд ходатайство с просьбой снять с россиянки все обвинения или хотя бы их часть.

В документе подчёркивается, что россиянку называют агентом Кремля на том лишь основании, что она рассказывала о памятных событиях в США и делилась с разными людьми надеждами на улучшение российско-американских отношений.

— Если фантазии насчёт будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах на мирное строительство с другими, например с другом и старшим товарищем, который при этом является официальным лицом иностранного учреждения… делают её иностранным агентом, тогда получается, что множество людей, сами того не зная, нарушают закон, — говорится в ходатайстве.

Кроме того, юристы напомнили, что первая поправка к Конституции США защищает свободу выражения мнений.

Как ранее сообщал Лайф, Марию Бутину задержали в июле 2018 года в Вашингтоне. Девушку обвинили в сговоре с целью работы на иностранное правительство на территории США. Своё 30-летие она встретила в тюрьме.