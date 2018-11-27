Китаянка перенесла свою операцию ради онлайн-распродажи

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Китаянка перенесла свою операцию ради онлайн-распродажи

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Фото: © Flickr/Matt Madd

В итоге врач пошёл навстречу пациентке, поскольку её здоровью ничего не угрожало.

В китайской провинции Чжэцзян пациентка уговорила своего врача перенести операцию по удалению аппендикса. Причиной стало нежелание женщины пропускать онлайн-распродажу.

Как сообщает портал Asia One, инцидент произошёл 10 ноября, накануне Дня холостяков, известного самыми крупными распродажами в году.

Сообщается, что 30-летнюю пациентку привезли в больницу с приступом острого аппендицита. Доктор предупредил женщину об операции, однако она упросила отложить процесс на сутки.

В итоге врач пошёл навстречу пациентке, поскольку её здоровью ничего не угрожало, а боль можно было снять с помощью медикаментов.

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