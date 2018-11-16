В КНДР протестировали новое "высокотехнологичное оружие"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового "высокотехнологичного оружия".

Как информирует агентство Рёнхап, испытания прошли успешно.

Также сообщается, что недавно разработанное оружие "несёт в себе смысл полного обеспечения безопасности территории КНДР и значительного повышения боевой мощи народа".

О каком именно новом оружии ведётся речь, в СМИ не уточняется.

Отмечается, что Ким Чен Ын наблюдал за полевыми испытаниями оружия впервые с ноября прошлого года, когда в присутствии лидера КНДР военные осуществляли пуск межконтинентальной баллистической ракеты.