Голикова назвала число российских женщин, страдающих ожирением

Заместитель председателя РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что в России ожирением страдают 14% мужчин и 26% женского населения.

— У нас как у страны не самые плохие показатели в этом смысле, но всё-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит, — цитирует вице-премьера "Российская газета".

Голикова также рассказала о "наполеоновских планах" по решению этой проблемы. В частности, об ужесточении контроля качества продуктов, улучшении рациона в школах и больницах и проведении разъяснительных работ.

Ранее Татьяна Голикова сообщила о том, что количество россиян, страдающих ожирением, увеличилось на 6% — избыточный вес имеет около двух миллионов человек. Причём более 300 тысяч из них — дети.