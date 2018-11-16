Мошенники из США в ходе онлайн-кампании развели пользователей Сети на $400 тыс.

Бездомного и супругов из штата Нью-Джерси обвинили в организации онлайн-кампании по сбору средств, основанной на выдуманной истории. Душещипательная сказка о бездомном ветеране побудила 14 000 доверчивых американцев переслать мошенникам почти 400 000 долларов.

На странице онлайн-платформы по сбору средств GoFundMe пара поведала историю об отзывчивом бедняке, который отдал им последние двадцать баксов на то, чтобы они могли заправиться на ближайшей заправке. Заявив, что хотят отплатить ему, злоумышленники обратились за помощью к пользователям платформы, сообщает CNN.

Couple, homeless man accused of setting up GoFundMe campaign 'predicated on a lie' https://t.co/anOHdJNwsO pic.twitter.com/5NbV1xwXtU — Brian Hurley (@brianhurley) 15 ноября 2018 г.

Как оказалось, Кейт Макклюр и Марк Д'Амико познакомились с Джонни Боббиттом совершенно при других обстоятельствах. Боббитт случайно встретился им неподалёку от казино, где супруги были завсегдатаями.

Заработав на своей истории $367 тысяч, они отдали Боббитту всего 75 тысяч, а остальные средства потратили на новую машину, казино, драгоценности и путешествия.

В ходе расследования был проведён анализ более 65 000 сообщений из переписки. Выяснилось, что супруги выдумали историю с заправкой. Сообщается, что в качестве наказания соучастникам грозит тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет, а всем принявшим участие в кампании вернут средства.