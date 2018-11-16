Эксперты объяснили, почему медведи на Камчатке поздно впадают в спячку

В Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке рассказали об особенностях поведения местных бурых медведей. Специалисты признались, что у них часто спрашивают, почему медведи не торопятся уходить в спячку даже после наступления зимы.

— Почему кто-то укладывается спать раньше, а кто-то позже? Потому что некоторые просто любят много есть, — объяснили сотрудники заповедника.

По их словам, холода вовсе не пугают медведей, особенно если им доступна вкусная добыча.

— Пусковой механизм для залегания в спячку у медведей — это не наличие снега и не низкая температура воздуха, а отсутствие пищи. Пока рыба доступна, медведи продолжают питаться, порой увеличиваясь до очень крупных размеров, — отметили в заповеднике.

Характерным примером, по их словам, являются медведи, обитающие на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике. Там с июля по март длится нерест нерки, поэтому некоторые особи даже зимой лакомятся рыбой и не уходят в спячку до самого Нового года.