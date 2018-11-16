СМИ: Минюст США собирается предъявить обвинения Ассанжу

Министерство юстиции США надеется в скором времени предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

По данным издания, ведомство рассчитывает предать Ассанжа суду в Соединённых Штатах. Сообщается, что последние события вокруг прославленного интернет-журналиста их порадовали.

Между тем скрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж ранее заявил, что латиноамериканская страна давно ищет повод, чтобы выдать его Вашингтону. Как сообщал Лайф, суд Эквадора отклонил его иск о защите прав как беженца.

Кроме того, власти Эквадора пожаловались, что потратили $6 млн на содержание основателя WikiLeaks.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Таким образом он пытается спастись от судебных преследований в США, где ему грозит смертная казнь либо пожизненный срок за разглашение государственной тайны.