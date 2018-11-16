Генассамблея ООН одобрила резолюцию Киева о нарушении прав человека в Крыму

В ответ заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин заявил, что крымчан не удастся наказать за то, что они выбрали Россию.

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал составленную Украиной резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. Такое решение в ООН принимают уже третий год подряд. На этот раз документ поддержало 67 стран, 26 высказались против и более 80 государств воздержались.

В тексте резолюции говорится об усилении давления на религиозные меньшинства в республике, в том числе об угрозах и преследованиях в отношении сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата, "свидетелей Иеговы" и представителей мусульманских учебных заведений.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Геннадий Кузьмин отметил, что авторы документа пытаются представить ситуацию в Крыму как вооружённый конфликт, используя термины "оккупация", "аннексия" и "агрессия".

— Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведёт бескомпромиссную войну с Российской Федерацией. По продолжительности как Вторая мировая. Вот только Россия на эту войну так и не явилась. Да и вряд ли явится, — подчеркнул Кузьмин.

Кузьмин заявил, что в республике идёт мирная созидательная жизнь, и призвал не мешать этому. Кроме того, он заверил, что Российская Федерация гарантирует соблюдение прав человека в Крыму — так же, как и на всей территории страны.

— Наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России не получится, — сказал российский дипломат.