Абэ пообещал не размещать базы США на Южных Курилах в случае их передачи Японии

Во время переговоров с Путиным японский премьер выразил готовность продолжать обсуждение мирного договора между Россией и Японией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в случае передачи части Курильских островов Японии на их территории не будут размещены военные базы США. Об этом сообщило издание Asahi Shimbun.

В газете отметили, что этими словами Абэ подтвердил своё желание продолжить обсуждение территориального вопроса и мирного договора между двумя странами.

Премьер также дал понять, что договор о безопасности с США не позволяет последним размещать свои военные базы на территории Японии без согласия Токио.

Напомним, Россия и Япония работают над мирным договором с середины прошлого века. Основной преградой является вопрос о принадлежности четырёх южных Курильских островов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. По мнению президента РФ, это бы облегчило решение всех проблем, включая территориальный вопрос.