"Хороший урок". Газзаев оценил разгром сборной России в матче с Германией

По мнению бывшего наставника московского ЦСКА, преимущество немцев было тотальным.

Экс главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что поражение в товарищеском матче от немецкой команды со счётом 0:3 должно стать для подопечных Станислава Черчесова хорошим уроком.

— Результат должен стать хорошим уроком. Это безоговорочное поражение: никаких шансов выиграть у нас не было, — цитирует Газзаева ТАСС.

Он отметил, что преимущество хозяев было в первой половине тотальным.

Газзаев подверг критике как "слабую оборону" российской команды, так и то, что "очень слабо выглядела атака".

Напомним, команда Станислава Черчесова потерпела гостевое поражение от немцев со счётом 0:3, таким образом прервав свою шестиматчевую беспроигрышную серию.