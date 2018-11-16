В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова

В прокуратуру направлено обвинительное заключение. Если его одобрят, дело передадут в суд.

Турецкая полиция завершила расследование по делу об убийстве российского дипломата Андрея Карлова. Об этом пишет агентство Anadolu.

Сообщается, что прокурор Адем Акынджи, который вёл расследование, подготовил обвинительное заключение и направил его на утверждение прокуратуры Анкары.

Напомним, Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства. Преступником оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности.

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком.

Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В апреле 2018 арестовали Шахина Согюта, которого считают куратором преступления. Следователи предполагают, что он является сторонником движения FETO, которое возглавляет оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.