В Японии обнаружили потерянный мультфильм Уолта Диснея

Коллекционер Ясуши Ватанабэ лишь на 85-м году жизни узнал, что 70 лет владел утерянной картиной Neck’n’Neck о приключениях кролика Освальда.

Потерянный мультфильм о кролике Освальде, который считается прототипом Микки-Мауса, неожиданно обнаружили в префектуре Осака в Японии.

Японский коллекционер Ясуши Ватанабэ лишь на 85-м году жизни осознал, что 70 лет владел одной из наиболее ранних работ Уолта Диснея, предшествовавшей появлению Микки-Мауса. Двухминутная картина Neck’n’Neck, принадлежащая к серии приключений кролика Освальда, является одной из семи утерянных работ известного на весь мир мультипликатора, сообщает Би-би-си.

Ватанабэ рассказал, что приобрёл фильм у оптового торговца за 500 йен ещё в школьные годы и хранил в своей коллекции 70 лет. Осознание пришло лишь после прочтения вышедшей в прошлом году книги "Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея" аниматора Дэйва Боссерта, долгое время работавшего в студии.

Обратившись в местную газету, японец попросил журналистов связаться с Боссертом и узнать, не принадлежит ли купленный им фильм к серии приключений кролика. Подозрения Ватанабэ подтвердились.

— Поскольку я был фанатом Диснея много лет, то счастлив, что смог сыграть свою роль, — признался он.

По словам главы архивного отдела студии Бекки Клайн, все были очень рады, что копия утерянного фильма сохранилась.

Отмечается, что кролик Освальд был создан Диснеем и Абом Айверксом в 1927 году для студии Universal. После того как студия отсудила права на персонажа, разочарованный Уолт Дисней создал Микки-Мауса.