Названы лауреаты премии "Просветитель"

В Московском театре юного зрителя состоялась церемония награждения лауреатов премии "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу года.

Лучшим произведением в номинации "Естественные и точные науки" стала работа Сергея Ястребова "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни".

— Мы долго ругались, но очень интеллигентно. Всё закончилось тем, что победителем стал Сергей Ястребов, — рассказал ТАСС член жюри, математик и педагог Евгений Бунимович.

В номинации "Гуманитарные науки" ожидаемо победила книга историков Сергея Зотова, Михаила Майзульса и Дильшата Хармана "Страдающее Средневековье". Члены жюри назвали своё решение "взвешенным и консенсусным".

Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году. Это первая в России премия, вручаемая за научно-популярную литературу. По словам учредителей, они ставили перед собой цель привлечь читателей к просветительскому жанру, а также поощрить работающих в нём авторов.