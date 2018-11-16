Медведев пообещал решить проблемы обманутых дольщиков в Приморье

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко и обсудил с ним ситуацию с недобросовестными застройщиками в регионе. Глава кабмина заверил, что правительство подключится к решению проблем обманутых дольщиков.

— Я просил бы на решении этих проблем, проблем тех, кто пострадал, тех, кто относится к категории обманутых дольщиков, сосредоточиться, я решение тогда приму, подпишу, — заявил Медведев.

Позже Кожемяко сообщил, что подписано распоряжение передать властям Приморья 30 участков в бухте Патрокл. Эту землю планируют использовать для разрешения вопроса с обманутыми дольщиками.

— Эти участки в ближайшее время будут передавать в администрацию, и далее рассматриваться для того, чтобы там велось жилищное строительство и ряд проблем, которые есть у дольщиков сегодня, решался, — сказал Кожемяко.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ухода от схемы долевого строительства жилья.