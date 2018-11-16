Снегопад парализовал движение транспорта в Нью-Йорке

В результате сильного снегопада в Нью-Йорке затруднено движение на дорогах города.
A little bit of chaos #nycsnowstorm pic.twitter.com/zLlHFedGpg— Dakota Flournoy (@DakotaFlournoy) 16 ноября 2018 г.
Полиция Нью-Йорка в своём аккаунте в Twitter рекомендовала автомобилистам в связи с непростыми погодными условиями "быть осторожными во время поездок и закладывать дополнительное время".
This is the situation at GWB Bus Station right now. Wall to wall people. #GWBBS #NJTransit #NYC #Snowstorm pic.twitter.com/xFAi8v6fab— Grace Anne (@G_Fries) 16 ноября 2018 г.
Также снегопад вызвал рост цен на услуги такси, которые подорожали почти втрое.
Как отмечают синоптики, снегопад в Нью-Йорке продлится ещё несколько часов, а затем он сменится дождём.
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