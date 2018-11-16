Снегопад парализовал движение транспорта в Нью-Йорке

В результате сильного снегопада в Нью-Йорке затруднено движение на дорогах города.

Полиция Нью-Йорка в своём аккаунте в Twitter рекомендовала автомобилистам в связи с непростыми погодными условиями "быть осторожными во время поездок и закладывать дополнительное время".

Также снегопад вызвал рост цен на услуги такси, которые подорожали почти втрое.

Как отмечают синоптики, снегопад в Нью-Йорке продлится ещё несколько часов, а затем он сменится дождём.