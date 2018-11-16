Семья одной из жертв крушения лайнера в Индонезии подала в суд на Boeing

Родственники Рио Нанда Пратама, погибшего при крушении лайнера Lion Air над побережьем Явы, подали в суд на Boeing за "небезопасную конструкцию" модели 737 MAX 8.

Boeing обвинили в том, что руководство могло не проинформировать авиакомпании о рисках, которые возникают при работе с новой системой контроля полётов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9. В частности, СМИ ранее писали об автоматической системе "боинга", которая активируется, когда самолёт слишком быстро набирает высоту и нос судна задирается до опасного уровня.

По словам родителей погибшего юноши, он должен был жениться в начале ноября, однако трагедия нарушила планы пары. Лайф рассказывал трагическую историю невесты Рио Нанды, которая выполнила его последнюю волю и провела свадебную фотосессию без любимого.

Напомним, крушение лайнера, следовавшего из Джакарты в Панкалпинанг, произошло 29 октября. На борту находилось 189 пассажиров, никто из них не выжил.