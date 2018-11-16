Пентагон: Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

Создание Космических сил США обойдётся бюджету страны в сумму до 10 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.
В то же время чиновник отметил, что затраты могут быть намного меньше.
— Сумма может быть меньше $5 миллиардов, — цитирует Шанахана газета The Hill.
В июне этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические силы, чтобы обеспечить надёжную защиту страны. При этом в октябре американский лидер признал, что Россия и Китай опередили Штаты в создании нового вида войск.
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