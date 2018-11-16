Пентагон: Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

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Пентагон: Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

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Фото: © Pixabay/12019

В то же время минимальная возможная сумма затрат на создание "шестого вида" вооружённых сил не превышает пяти миллиардов долларов.

Создание Космических сил США обойдётся бюджету страны в сумму до 10 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.

В то же время чиновник отметил, что затраты могут быть намного меньше.

— Сумма может быть меньше $5 миллиардов, — цитирует Шанахана газета The Hill.

В июне этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические силы, чтобы обеспечить надёжную защиту страны. При этом в октябре американский лидер признал, что Россия и Китай опередили Штаты в создании нового вида войск.

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