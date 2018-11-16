В массовом ДТП на Алтае погиб один человек

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В массовом ДТП на Алтае погиб один человек

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Фото: © L!FE.

В Алтайском крае на трассе Р-256 в районе посёлка Среднесибирский микроавтобус столкнулся с КамАЗом, что спровоцировало ДТП ещё с пятью легковыми автомобилями. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, также был госпитализирован водитель.

<p>Фото: © L!FE.</p>

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречку.

<p>Фото: © L!FE.</p>

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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