Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников

Картину британца продали на нью-йоркском аукционе за рекордные 90,3 миллиона долларов.

Дэвид Хокни официально стал самым дорогим художником из ныне живущих. Его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана на аукционе Christie's за $90,3 миллиона. Об этом сообщается на сайте нью-йоркского аукционного дома.

По информации Christie's, изначально картина, созданная Хокни в 1972 году, оценивалась в 18 миллионов долларов.

Таким образом, "Портрет художника" побил предыдущий рекорд, тоже установленный в Нью-Йорке. В 2013 году Christie's выручили $58,4 миллиона за скульптуру американца Джозефа Кунца "Собака из воздушных шариков". Отмечается также, что имя покупателя "Портрета..." не раскрывается.

Торги проходили 15 ноября. С молотка ушли картины американского художника Марка Ротко, британца Фрэнсиса Бэкона, а также произведения других художников, работавших после Второй мировой войны.