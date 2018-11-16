Подумал, что шутка. Появилось видео задержания бойца ММА Гонтарева

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Подумал, что шутка. Появилось видео задержания бойца ММА Гонтарева

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Правоохранители потребовали от молодого человека лечь на землю, но он начал отбиваться.

Опубликовано видео задержания правоохранителями бойца ММА Евгения Бизона Гонтарева. Ролик появился в распоряжении телеграм-канала Mash.

На ролике видно, как Гонтарев с улыбкой выходит из ворот, явно не понимая, что происходит, и считая, что это шутка. Правоохранители требуют от него лечь на землю, но он начинает отбиваться. Видео комментирует мама бойца, говоря: "Не трогайте моего сына".

— Ребята, у него сегодня день рождения, что ж вы делаете! — возмущается женщина.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве задержали бойца ММА Евгения Гонтарева, известного под прозвищем Бизон.

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