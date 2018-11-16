Подумал, что шутка. Появилось видео задержания бойца ММА Гонтарева

Правоохранители потребовали от молодого человека лечь на землю, но он начал отбиваться.

Опубликовано видео задержания правоохранителями бойца ММА Евгения Бизона Гонтарева. Ролик появился в распоряжении телеграм-канала Mash.

На ролике видно, как Гонтарев с улыбкой выходит из ворот, явно не понимая, что происходит, и считая, что это шутка. Правоохранители требуют от него лечь на землю, но он начинает отбиваться. Видео комментирует мама бойца, говоря: "Не трогайте моего сына".

— Ребята, у него сегодня день рождения, что ж вы делаете! — возмущается женщина.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве задержали бойца ММА Евгения Гонтарева, известного под прозвищем Бизон.