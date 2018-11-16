Даже выше нуля. Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 ноября

В столице сегодня будет переменная облачность и слабый ветер, осадков не ожидается.

Переменная облачность, без осадков, температура до +1 градуса — такая погода ожидается в столице в пятницу днём. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам, днём в Москве ожидается температура от -1 до +1 градуса, в Подмосковье столбик термометра может опуститься до -4 градусов. Также в регионе ожидается слабый ветер.

Синоптики отмечают, что ночью температура в столице опустится до -3 градусов, в области будет холоднее — до -9 градусов.