Молодёжная сборная России по хоккею выиграла Суперсерию впервые с 2014 года

Шайбы в победном матче забросили Степан Старков, Дмитрий Завгородний и Савелий Ольшанский.

Молодёжная сборная России по хоккею победила в Суперсерии впервые с 2014 года, обыграв сборные лиг Канады с общим счётом 4–2. Подопечные Валерия Брагина в заключительном матче оказались сильнее команды Главной юниорской лиги Квебека в овертайме со счётом 3:2.

Шайбы забросили россияне Степан Старков (41-я минута), Дмитрий Завгородний (60-я минута) и Савелий Ольшанский (62-я минута, ОТ). Из канадцев отличились Антуан Моран (9-я минута) и Ноа Добсон (49-я минута).

Лучшим игроком Суперсерии по очкам стал Старков, который заработал в шести матчах 6 баллов. Лучший показатель по заброшенным шайбам у Павла Шэна — 3. Самым надёжным голкипером стал Пётр Кочетков. Российский вратарь выиграл все три матча, в которых участвовал, пропустив две шайбы и отразив 97,8% бросков.