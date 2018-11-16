Называла меценатом. Глава амурской ОНК, поддержавшая Цеповяза, уволилась

Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова, которая называла члена банды Цапков меценатом и никак не убийцей, сложила с себя полномочия. Как пояснил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков, она сделала это в добровольно-принудительном порядке.
— Действительно, её попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем, — приводит слова Зенкова РИА "Новости".
Сам он считает, что против Охотниковой началась "какая-то непонятная травля".
Скандал разразился после слов председателя региональной ОНК, что Цеповяз — меценат, известный предприниматель и потомственный фермер. Более того, она заявила, что от его действий не пострадал ни один человек. Добавим, что уволить Охотникову после её слов о правой руке лидера кущёвской ОПГ требовала и председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
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