Называла меценатом. Глава амурской ОНК, поддержавшая Цеповяза, уволилась

После слов Охотниковой, что от рук члена банды Цеповяза не пострадал ни один человек, хотя на руках ОПГ кровь 12, общественность стала требовать её отставки.

Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова, которая называла члена банды Цапков меценатом и никак не убийцей, сложила с себя полномочия. Как пояснил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков, она сделала это в добровольно-принудительном порядке.

— Действительно, её попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем, — приводит слова Зенкова РИА "Новости".

Сам он считает, что против Охотниковой началась "какая-то непонятная травля".

Скандал разразился после слов председателя региональной ОНК, что Цеповяз — меценат, известный предприниматель и потомственный фермер. Более того, она заявила, что от его действий не пострадал ни один человек. Добавим, что уволить Охотникову после её слов о правой руке лидера кущёвской ОПГ требовала и председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.