На Курском направлении МЖД восстановлено движение поездов после сбоя

Из-за отрицательных температур железнодорожники не успели за ночь завершить ремонтно-путевые работы, в результате чего был нарушен график движения электричек.

На Курском направлении Московской железной дороги восстановлено движение поездов после сбоя в графике из-за технических работ. Об этом сообщает "твиттер" Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Из-за отрицательных температур железнодорожникам потребовалось дополнительное время для того, чтобы завершить ремонтно-путевые работы. В результате этого электрички на Москву проезжали участок от станции Подольск до станции Москворечье без остановок.

— Возможны задержки по мере входа (поездов. — Прим. Лайфа) в график, — добавили в ЦППК.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", были организованы компенсационные автобусы от станций Силикатная, Щербинка, Бутово и Битца до станций метро "Аннино" и "Лесопарковая".