МВФ посчитал экономические показатели Крыма как часть данных о РФ

Полуостров стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались за воссоединение.

Международный валютный фонд опубликовал осенний Обзор региональной евроэкономики, в котором посчитал экономические показатели полуострова Крым российскими, не признавая при этом территорию частью РФ.

На карте, изображённой в документе, полуостров показан как часть Украины и закрашен сизым цветом, обозначающим не входящую в Евросоюз Восточную Европу (в документе это Белоруссия, Украина и Молдавия). РФ же проиллюстрирована тёмно-жёлтым цветом.

При этом составители сообщили РИА "Новости", что "со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любые другие указанные на картах данные не означают суждения о правовом статусе территорий или признание границ". Но "статистические данные о Крыме и Севастополе учитываются как часть данных об РФ" и с февральского отчёта 2015 года не включены в информацию об украинской экономике.

— В статистических целях страна, которая де-факто управляет территорией, должна сообщать статистическую информацию. Использование МВФ статистических данных не является намёком на то, что он признаёт или занимает позицию по вопросу, какая страна имеет юридическое право на территорию — если имеется международный спор насчёт неё, — приводит агентство комментарий собеседника в фонде.

Согласно отчёту, прогноз по росту ВВП для РФ на 2018-й составляет 1,7%. На 2019 и 2020 годы показателю прочат увеличение на 1,8%, ранее организация полагала, что в эти периоды рост составит 1,5%.

Крым стал регионом РФ после проведённого после госпереворота на Украине в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей города Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Киев всё равно считает полуостров своим.