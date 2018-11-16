СМИ: Личные данные россиян хранились в МФЦ в открытом доступе

Дело в том, что в каждом центре есть компьютеры общего пользования, не защищённые паролем.

Копии разных документов граждан РФ хранятся в открытом доступе на компьютерах многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ), сообщает "Коммерсант".

В каждом центре есть компьютеры общего пользования, которые не защищены паролем. С их помощью посетители могут загрузить сканы документов на электронный портал госуслуг или заполнить необходимые анкеты.

Многие посетители забывают удалить свои файлы. Но, как стало известно "Коммерсанту", администраторы МФЦ, которые обязаны очищать рабочий стол и корзину таких компьютеров, пренебрегают своими обязанностями.

Журналисты проверили компьютеры в разных МФЦ и нашли в общем доступе номера телефонов, копии паспортов, СНИЛС, реквизиты банковских счетов. Любой посетитель может скачать эту информацию на флеш-накопитель или отправить по почте.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, злоумышленники могут использовать личные данные для оформления займов в микрофинансовых организациях. Также данные могут использоваться спамерами для рекламных рассылок.

При этом, как отметили специалисты, отстоять своё право в суде будет непросто, так как суд может оценить действия пострадавшего как небрежное отношение к своим документам.