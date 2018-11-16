США ещё не приняли решения по выходу из Договора о РСМД

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США ещё не приняли решения по выходу из Договора о РСМД

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Фото: © Pixabay/Alexas_Fotos

Власти США ещё не приняли окончательного решения относительно возможного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Мы находимся в разгаре межведомственного процесса, — заявил журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она добавила, что решение о подаче официального уведомления о выходе из ДРСМД ещё не принято, однако процесс урегулирования этой ситуации всё ещё продолжается. По словам Томпсон, в нём участвуют все заинтересованные лица в американском правительстве.

Ранее стало известно, что президенты США и России договорились обсудить вопрос о выходе из ДРСМД на полях саммита G20 в Аргентине.

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