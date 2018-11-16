Кожемяко попросил включить Приморье в проект по обеспечению лекарствами детей

С такой просьбой временно исполняющий обязанности главы региона обратился к Медведеву.

Врио главы Приморья Олег Кожемяко на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым попросил включить край в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.

— Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учётом большой потребности, важности этого, большого количества детей было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей, — сказал Кожемяко.

В свою очередь Медведев попросил врио главы региона подготовить документы, необходимые для участия в проекте.

После встречи Кожемяко объяснил, что позволит значительно улучшить обеспечение детей необходимыми препаратами.

— Предполагается, что лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается. После принятия ряда законов мы перешли на монетизацию, когда граждане получали среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могли (лекарства) приобрести, — сказал врио губернатора журналистам.

Кроме того, Приморскому краю выделят 850 млн рублей из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач в регионе.