Медведев временно разрешил в ДФО ввоз праворульных иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС"

Как подчеркнул врио главы Приморья Олег Кожемяко, изменение правил произойдёт в ближайшие дни.

Премьер РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением врио главы Приморского края и вице-премьера Юрия Трутнева о необходимости разобраться с проблемой установки системы аварийного оповещения ГЛОНАСС на подержанные праворульные иномарки. Об этом он сказал на трёхстронней встрече во Владивостоке.

— Не могу не согласиться с вами в том, что, для того чтобы эта система работала так, как она была запланирована, нужно, чтобы она была интегрирована в мозг автомобиля, то есть вся электроника подчинялась этому оборудованию... Проблема есть, не очень понятно, за что люди платят, я имею в виду установку, если эффект не достигается. Давайте ещё раз проанализируем, и в целом можно подумать о временном, я подчёркиваю, порядке ввоза такого рода машин, посмотреть на то, как эти процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории ДФО. Пусть временный порядок будет подготовлен, посмотрим, как он будет работать, <...> я поручение по вашему обращению дам, — отметил Медведев.

Как подчеркнул после встречи врио главы Приморья Олег Кожемяко, он ожидает, что временный порядок ввоза праворульных авто, разрешающий не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС, будет введён в ближайшие дни.

— Поэтому я думаю, что в ближайшие дни порядок будет изменён, гражданам будет предоставлено право самим выбирать необходимость установки этого прибора или же оставаться без него... Думаю, что это должен определять сам гражданин, — уверен Кожемяко.

Согласно техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", действующему с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС". В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает вовсе. Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке заявил, что жители Приморского края должны сами решать, стоит ли устанавливать систему на привезённые праворульные иномарки.

Как рассказал в середине октября на встрече с Трутневым врио главы Приморского края Олег Кожемяко, сейчас местные жители вынуждены нести дополнительные расходы, так как затраты на установку систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года подорожали с 28 до 33 тысяч рублей.