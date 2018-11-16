Чувашскую чиновницу оштрафовали на 40 тысяч за выписанные себе премии

Начальника финансового отдела администрации города Новочебоксарска (Чувашия) осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Установлено, что с января 2012 по апрель 2016 года она издала 39 приказов о присвоении себе премий на общую сумму 108 тысяч рублей. Кроме того, в 2012 и 2013 годах чиновница издала приказ о присвоении чинов советника муниципальной службы сначала второго, а затем и первого класса. Впоследствии она получала выплаты за данные "достижения".
В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа размером 40 тысяч рублей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени