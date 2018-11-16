Более 600 человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

В четверг, 15 ноября, были обнаружены останки ещё семерых погибших. Таким образом, 63 человека стали жертвами пожаров.

Более 600 человек считаются пропавшими без вести из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, 631 человек пропал без вести. Списки пропавших составлялись по телефонным звонкам в экстренные службы. На данный момент неизвестно, повторялись ли имена людей или нет. Ситуацию с составлением точного списка пропавших осложняет тот факт, что оборудование операторов сотовой связи вышло из строя, из-за чего невозможно дозвониться до эвакуированных людей.

Кроме того, накануне были найдены останки ещё семерых человек. Таким образом, количество погибших увеличилось до 63.