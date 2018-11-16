С плесенью и пестицидами. Роспотребнадзор проверил качество хлеба

За 9 месяцев текущего года организацией было изъято из оборота более 3,5 тонны хлебобулочных изделий.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провёл исследование хлеба по различным показателям. Результаты опубликованы на сайте организации.

По показателям загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины, и других, удельный вес проб, не соответствующих нормативам составил 0,11%. Отметим, что показатель прошлого года был аналогичным.

По микробиологическим показателям, таким как наличие плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов, и другим, норме не соответствовала 1,97% от удельного веса всех проб.

По физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции (влажность, кислотность, состояние мякиша и другие), требованиям не соответствовала 1,86%.

Добавим, что всего было исследовано 55 тысяч образцов хлебобулочных изделий, а по результатам проверок специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 3,5 тонны продукции.