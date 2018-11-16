В МФЦ Москвы опровергли сообщения СМИ об утечках личных данных россиян

В центре подчеркнули, что запрос по нарушениям внутренних правил в части удаления информации с компьютеров не поступал.

В МФЦ Москвы опровергли информацию об утечках личных данных россиян, ранее появившуюся в СМИ. Комментарий пресс-службы многофункционального центра есть в распоряжении Лайфа.

— Запрос по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг в ГБУ МФЦ города Москвы не поступал, — говорится в сообщении столичного ГБУ МФЦ.

Как подчеркнули в пресс-службе центра, компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к Сети, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления госуслуг и официальных сайтов Правительства Москвы.

— Некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования, — подчеркнули в МФЦ, уточнив, что администраторы центров госуслуг, согласно внутренним правилам, каждый день очищают рабочие столы и корзины компьютеров.

Согласно комментарию пресс-службы, ответственность за обеспечение безопасности личных данных сотрудники центров несут непосредственно при предоставлении госуслуг жителям.