После новых испытаний. Госдеп уверен, что КНДР выполнит свои обещания

В июне Пхеньян заявил, что проведёт денуклеаризацию Корейского полуострова в ответ на гарантии безопасности от Вашингтона.

Госдепартамент США после испытаний КНДР нового оружия выразил уверенность в том, что лидеры обеих стран будут привержены своим обещаниям. Об этом сообщает Reuters.

— Мы уверены в том, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном, будут исполнены, — цитирует агентство заявление представителя Госдепа.

Ранее стало известно о том, что КНДР провела испытания нового передового тактического оружия. Подробностей о типе оружия нет, но сообщалось, что на испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян пообещал провести денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.