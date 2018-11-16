СМИ: Для США выгодно покупать российский газ

Наиболее выгодными для Вашингтона становятся поставки российского сжиженного природного газа из Ямала.

Фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц поднялся в цене на 44%, достигнув уровня лета 2014 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Отныне его стоимость составляет 125 долларов за тысячу кубометров, что эквивалентно 4,8 доллара за MBTU (миллион британских тепловых единиц. — Прим. Лайфа). При этом стоимость газа для потребителей в Бостоне поднялась до 10,55 доллара за MBTU, а его запасы в хранилищах достигли минимальной отметки с 2005 года.

С учётом нынешних цен, для США становятся нерентабельными поставки сжиженного природного газа (СПГ) на мировые рынки, а в сложившихся условиях наиболее выгодным становится импорт российского СПГ с Ямала. В пользу этого варианта говорит удобная логистика через Северную Атлантику, а также наличие у проекта "Ямал СПГ" свободных грузов, которые можно продать.

По мнению экспертов, такой вариант развития событий теоретически может произойти. Если эта сделка состоится, то, скорее всего, через трейдера, как и ранее. При этом нынешняя ситуация с ценами на американском рынке, вероятнее всего, продлится около трёх месяцев.