Музей-квартиру художника Аполлинария Васнецова отреставрируют в Москве

В доме в Фурманном переулке он проживал последние 30 лет своей жизни вместе со своим сыном и женой.

В Москве отреставрируют квартиру-музей художника Аполлинария Васнецова. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В доме по адресу Фурманный переулок, 6, квартира 21, Васнецов проживал с 1904 по 1933 годы. Известно, что отреставрирована будет его пятикомнатная квартира, вид из окна которой, возможно, вдохновил его на создание картины "Московский дворик зимой".

В музее хранится более 200 картин живописца, а до наших дней он сохранился практически в том виде, в каком был при его жизни.

— Перед разработкой проекта реставрации специалисты оценят состояние музея-квартиры и всех элементов его декоративного оформления, сделают опись мебели и предметов интерьера. Исторический облик помещений воссоздадут по архивным фото и документам, — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что готовый проект реставрации будет направлен в Мосгорнаследие, а после выдачи разрешения подрядчик сможет приступить к выполнению работ. Добавим, что квартира-музей Аполлинария Васнецова была открыта в 1956 году к 100-летию со дня рождения художника.