Осторожно, инфекция! Россиян предупредили о вспышках сальмонеллёза в США

В Роспотребнадзоре поясняют, что возбудитель кишечной инфекции был в полуфабрикатах из мяса кур.

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для российских туристов, которые собираются в США. В ведомстве рассказали о вспышках сальмонеллёза на территории Америки.

В частности, в 29 штатах причиной острой кишечной инфекции стали полуфабрикаты из мяса кур. В Роспотребнадзоре пояснили, что возбудитель сальмонеллёза довольно устойчив к широкому кругу лекарственных аппаратов.

— Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также напоминают, что вспышка сальмонеллёза была зарегистрирована и в конце октября. Тогда инфекция была диагностирована у 2120 человек из 22 штатов. Причиной стал говяжий фарш фирмы JBS Tolleson.