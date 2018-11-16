Осторожно, инфекция! Россиян предупредили о вспышках сальмонеллёза в США

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для российских туристов, которые собираются в США. В ведомстве рассказали о вспышках сальмонеллёза на территории Америки.
В частности, в 29 штатах причиной острой кишечной инфекции стали полуфабрикаты из мяса кур. В Роспотребнадзоре пояснили, что возбудитель сальмонеллёза довольно устойчив к широкому кругу лекарственных аппаратов.
— Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также напоминают, что вспышка сальмонеллёза была зарегистрирована и в конце октября. Тогда инфекция была диагностирована у 2120 человек из 22 штатов. Причиной стал говяжий фарш фирмы JBS Tolleson.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени